FOTO - Lady Jorginho torna a Napoli: "Che gioia, essere qui mi fa gioire il cuore!"

Bellissimo messaggio da parte di lady Jorginho sui social dopo un ritorno in città: "Qui ho avuto tanti momenti, esperienze. Ma essere di nuovo qui fa gioire il mio cuore. Provare l'affetto e l'amore delle persone di questa città per me e la mia famiglia non ha prezzo. Mi sono sentita accolta, amata, ho ritrovato più che cari amici, sono arrivate anche delle carezze sconosciute ed è stato bellissimo. Grazie Napoli, mi sei mancata e ritorneremo presto".