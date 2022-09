FOTO - Lavezzi è tornato a Napoli: incontro col rapper Clementino e il dj Capriati

Dopo gli anni da calciatore, Ezequiel Lavezzi fa ritorno a Napoli nei panni di opinionista per Amazon Prime Video

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo gli anni da calciatore, Ezequiel Lavezzi fa ritorno a Napoli nei panni di opinionista per Amazon Prime Video, che stasera trasmetterà in esclusiva il match contro il Liverpool. L'ex attaccante azzurro ha avuto un incontro col rapper Clementino e il dj Joseph Capriati, come testimonia lo scatto pubblicato dal cantante su Instagram.