FOTO - Lipsia, al 31' tutti in piedi per Demme: striscioni e cori per l'ex capitano

In cinque anni al Lipsia Diego Demme ha vissuto la scalata dai bassifondi del calcio tedesco fino alla vetta della Bundesliga. Per questo, da quelle parti, c'è grande ammirazione per l'ormai ex capitano, passato al Napoli in questa finestra di mercato. Nel corso del match contro l'Union Berlino andato in scena ieri, la Red Bull Arena si è fermata al minuto 31, il numero di maglia del centrocampista tedesco: tutti in piedi per lui, con cori e striscioni come tributo per quanto dato nel corso della scalata. Di seguito le immagini tratte da Twitter.