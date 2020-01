FOTO - Llorente ricorda Kobe: "Non riesco ancora a crederci, ci mancherai tanto"

Dopo la notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant, anche l'azzurro Fernando Llorente ha voluto dedicare un messaggio su Instagram per omaggiare il giocatore dell'NBA vittima di un fatale incidente insieme alla figlia Gianna: "Non riesco ancora a credere a quello che è successo ieri ... Ci mancherai così tanto Leggenda! Le mie condoglianze e i miei pensieri sono con la tua famiglia e tutte le famiglie che hanno perso i loro cari in tragici incidenti. Riposa in pace Kobe e Gianna".