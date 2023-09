FOTO - Mario Rui realizza il sogno di un barbiere: ecco il suo nuovo look

Mario Rui nella giornata di ieri ha rifinito il suo look. Il barbiere Alessandro Chiantese ha pubblicato lo scatto su Instagram

Mario Rui nella giornata di ieri ha rifinito il suo look. Il barbiere Alessandro Chiantese ha pubblicato lo scatto su Instagram, rivelando come il portoghese abbia realizzato il suo sogno: "Prepariamo il nostro amato professore a Genoa-Napoli …..Volevo condividere con voi questa stupenda, magnifica esperienza, volevo dire ad ognuno di voi che ognuno di noi ha un sogno nel cassetto, il mio era questo di tagliare i capelli ad un calciatore ed ecco qui con il nostro professore Mario Rui. Sei unico, sei il benvenuto, grazie per averci scelto….mai smettere di sognare! Grazie al “professore” Mario Rui per averci scelto!".