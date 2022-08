FOTO - Mauro e Nanda tornano a Milano: Icardi attende novità di mercato

In attesa di novità sul suo futuro, Mauro Icardi ha deciso di rientrare a Milano.

In attesa di novità sul suo futuro, Mauro Icardi ha deciso di rientrare a Milano. Ormai escluso dal progetto tecnico del Paris Saint-Germain per la stagione 2022-23, l’attaccante argentino aspetta di capire dove proseguirà la sua stagione e, attraverso i propri social, ha fatto sapere di essere tornato in Italia assieme alla moglie-agente Wanda Nara. Questa la foto postata dall'obiettivo, fra le altre, del Monza di Berlusconi e Galliani.