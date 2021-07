FOTO - Meret esulta con Donnarumma e Sirigu: "Siamo stati una squadra nella squadra"

Alex Meret, portiere del Napoli, fresco campione d'Europa con la Nazionale italiana, ha postato su Instagram la foto con la coppa conquista insieme a Donnarumma e Sirigu. A corredo dello scatto un bellissimo messaggio dell'azzurro: "Per raggiungere certi obiettivi non basta il talento, non è questione di fortuna, non dipende dal campo, dall’avversario, dall’arbitro, dalla giornata giusta o storta. Quello che abbiamo raggiunto lo abbiamo costruito insieme giorno dopo giorno. Siamo stati una squadra nella squadra. Alla fine è il particolare che fa la differenza, che ti porta alla vittoria.

È arrivare all’allenamento con il sorriso e la voglia di migliorarsi sempre.

È avere profondo rispetto l’uno dell’altro.

È gioire assieme nei momenti belli e supportarsi in quelli brutti.

È essere concentrati e vivere la partita anche dalla panchina, facendosi trovare pronti al momento del bisogno.

È trovare le parole giuste per caricarsi nei momenti più delicati.

È mettere tutto ciò che abbiamo e possiamo al servizio del compagno.

Sono onorato e orgoglioso di aver condiviso questa emozionante avventura con due numeri uno come voi, sia dentro che fuori dal campo!

Complimenti a Gigio Donnarumma per il grandissimo torneo che hai disputato e per il premio di 'Miglior giocatore del torneo', che hai ricevuto, meritatissimo! Alla prossima, fratelli!"