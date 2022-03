Questo il messaggio su Instagram di Dries Mertens, da pochi giorni papà

“La cosa più importante per crescere mio figlio è avere il massimo rispetto per le donne!! Grazie tesoro per essere una donna così forte”. Questo il messaggio su Instagram di Dries Mertens, da pochi giorni papà, accompagnato dalla foto in cui ritrae la moglie Kat e il primogenito Ciro Romeo.