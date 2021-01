FOTO - Napoli atterrato a Cagliari: lo scatto dall'aereo con l'emozione del 2002 Cioffi e Lozano

Il Napoli è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Cagliari-Elmas ed è ufficialmente cominciata la prima trasferta del 2021. Il club azzurro tramite i social ha mostrato tutta l'emozione dell'attaccante della Primavera Antonio Cioffi, per la prima volta convocato in Prima Squadra, in uno scatto insieme ad Hirving Lozano.