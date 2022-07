FOTO - Napoli in viaggio verso Dimaro: lo scatto in aereo con Mathias Olivera

Il Napoli è in viaggio verso Dimaro dove questa sera comincerà ufficialmente il ritiro estivo.

Il Napoli è in viaggio verso Dimaro dove questa sera comincerà ufficialmente il ritiro estivo. La squadra di Spalletti è pronta per la partenza verso l’aeroporto di Verona dove poi proseguirà in direzione Val di Sole. Il club azzurro ha postato sui social la foto del neoacquisto Mathias Olivera scrivendo: “In viaggio verso Dimaro”. Ecco il post: