FOTO - Napoli in viaggio verso Verona: lo scatto in aereo con Juan Jesus

Il Napoli è in viaggio verso Verona dove domani pomeriggio farà il suo esordio in campionato contro l'Hellas. La squadra di Spalletti è partita da Capodichino verso l’aeroporto di Verona. Il club azzurro ha postato sui social la foto del difensore Juan Jesus scrivendo: “In viaggio verso Verona”. Ecco il post: