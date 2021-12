FOTO - Natale al caldo per Rrahmani: l'azzurro si gode la spiaggia di Dubai

Natale al caldo per Amir Rrahmani, che ha deciso di passare le vacanze natalizie a Dubai insieme da amici. Come l'anno scorso il centrale del Napoli sta trascorrendo la sosta, prima di tornare ad allenarsi a Castel Volturno, negli Emirati Arabi. Il difensore kosovaro ha pubblicato, in una 'storia' Instagram, una foto in pieno relax su una spiaggia di Dubai in compagnia di un gruppo di amici. Di seguito lo scatto.