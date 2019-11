FOTO - Nostalgia canaglia per il Pocho: si allena col pantaloncino del Napoli in Champions

Nostalgia canaglia per Ezequiel Lavezzi. L'ex idolo dei napoletani ha postato sui social una foto in cui si allena e spunta il pantaloncino della Champions. C'è la 22 dorata e, ovviamente, lo stemma del Napoli, la squadra dove s'è consacrato in Europa. Un colpo al cuore per tutti i tifosi del Pocho che continuano a riempirlo di affetto sui social. Ecco lo scatto dell'argentino: