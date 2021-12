FOTO - Osimhen carico sui social: “Non sono fatto per fallire”

“Di certo non sono fatto per fallire”, scrive così Victor Osimhen sui social. Il nigeriano, fermo ai box dopo il terribile scontro con Skriniar durante Inter-Napoli, sarà costretto a restare fuori per molto tempo ancora. 2021 chiuso in anticipo a causa delle fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Nonostante questo, pero’, il bomber azzurro si mostra carico e voglioso. Non vede l’ora di tornare nuovamente in campo. Di seguito lo scatto.