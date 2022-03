FOTO - Osimhen continua gli allenamenti con la Nigeria: gli scatti sui social

L'attaccante del Napoli ha postato sui social le foto del secondo giorno di lavoro con la propria nazionale.

