FOTO - Osimhen mostra l'esultanza con Insigne sui social: "Cruise dance"

Un assist fantasmagorico di Lorenzo Insigne, il tap-in facile facile di Victor Osimhen. E via ad esultare, insieme. Come? Con una danza speciale, la "Cruise dance", come scrive l'attaccante nigeriano nel post-partita sui social. L'ex Lille ha pubblicato uno scatto dell'esultanza, insieme al capitano, tramite il suo profilo Instagram.