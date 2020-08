FOTO - Politano sui social: "Il modo migliore per chiudere! C'è una unica tristezza..."

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, autore della rete del 3-1 contro la Lazio, è intervenuto tramite i social network per commentare il successo e la sua rete: "Il modo migliore per chiudere il nostro campionato, con una vittoria importante! L’unica tristezza è chiudere in questo bellissimo stadio senza il calore del nostro pubblico, ma ora pensiamo alla Champions League!".

Il modo migliore per chiudere il nostro campionato, con una vittoria importante! L’unica tristezza è chiudere in questo bellissimo stadio senza il calore del nostro pubblico, ma ora pensiamo alla Champions League!#ForzaNapoliSempre#NapoliLazio#SerieA pic.twitter.com/R22Fgk1sg7 — Matteo Politano (@MPolitano16) August 1, 2020