FOTO - Relax nel Golfo di Napoli per Fabian: "Che fortuna abbiamo a potercelo godere..."

Pomeriggio di relax in barca per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli ha trascorso in compagnia della compagna e del suo cane Bella qualche ora a bordo di un'imbarcazione a godersi le bellezze del Golfo di Napoli. L'azzurro ha postato delle bellissime foto su Instagram, scrivendo: "La vista di Napoli dal mare è spettacolare! Che fortuna abbiamo a potercelo godere... Ps. anche a Bella piace un sacco il sole".