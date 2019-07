FOTO - Relax per James in Colombia, splendido scatto con il paesaggio di Medellìn

James Rodriguez attende. Dopo aver dato il suo 'si' alla soluzione Napoli, il giocatore sta aspettando che i club trovino la soluzione per il trasferimento, con la possibilità che magari anche un altro club - vedi l'Atletico Madrid - possa farsi avanti in maniera concreta. Nel frattempo il giocatore si rilassa nella sua Colombia, come mostra lo scatto pubblicato su social che lo vede in pieno relax con il paesaggio di Medellìn sullo sfondo.

