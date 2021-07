FOTO - Ricordate il gesto delle manette? Mourinho ritrova l'arbitro 11 anni dopo

Undici anni dopo l'iconico gesto delle manette in Inter-Sampdoria, José Mourinho, allenatore della Roma, rincontra Paolo Tagliavento, l'ex arbitro che nel lontano 2011 aveva scatenato la furia del portoghese, che rese poi celebre il gesto delle manette dopo le espulsioni di Walter Samuel e Ivan Cordoba. In occasione dell'amichevole con la Ternana, di cui l'ex arbitro è vice-presidente, i due si sono ritrovati, come mostra uno scatto pubblicato da Tagliavento sui social.