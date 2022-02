FOTO - Ricordate Vernydub? Il tecnico che batté Ancelotti con lo Sheriff s'è arruolato per l'Ucraina

Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff, è tornato in Ucraina. Nativo di Zhytomir, città a 200 km a ovest di Kiev, l'allenatore si è unito all'esercito ucraino per difendere il suo Paese nella guerra scatenata dalla Russia. 56 anni, Vernydub ha condotto la squadra a un'ottima Champions League, chiudendo terza nel suo girone davanti allo Shakhtar Donetsk e andando a vincere sul campo del Real Madrid. Solo giovedì scorso la sua squadra giocava in Europa League contro i portoghesi del Braga.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST