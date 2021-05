FOTO - Ricoverato in ospedale, il figlio di Costacurta accusa la Polizia: "Mi hanno picchiato"

Ore difficili per la famiglia Costacurta in seguito ad un episodio accaduto a Parma al figlio dell'ex difensore del Milan Alessandro. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale in seguito a una colluttazione che, lo stesso giovane, racconta di aver avuto con alcuni agenti della Polizia di Stato. Tramite delle storie su Instagram, Achille Costacurta, ha raccontato direttamente dalle stanze dell'ospedale di Parma, di essere stato picchiato da alcuni agenti. "Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni quando incontra la Polizia di Stato, che la gente elogia tanto - il post sui social - Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano e ora mi dovrò operare solo per averli chiamati sbirrazzi". Questa la spiegazione del giovane, che in un secondo post ha anche aggiunto che nel momento della colluttazione non avrebbe opposto alcuna resistenza. Resta da capire la dinamica dell'accaduto, mentre il ragazzo dovrà operarsi nel corso delle prossime ore.