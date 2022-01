FOTO - Rrahmani esulta con la maglia per San Valentino: "Amare"

Amir Rrahmani, in rete oggi contro la Salernitana, ha postato un sua foto di esultanza dopo la rete segnata, scrivendo: "Amore". Ricordiamo che in occasione del prossimo San Valentino il Napoli, nel derby vinto di oggi, è sceso in campo con la nuova maglia 'Fiamme d'amore e di energia'. Di seguito lo scatto pubblicato dal difensore azzurro sui social.