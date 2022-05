FOTO - Solo 10' nelle ultime 16 gare, anche Bakayoko festeggia lo scudetto del Milan

Tiémoué Bakayoko, ex centrocampista del Napoli, diventa campione d'Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiémoué Bakayoko, ex centrocampista del Napoli, diventa campione d'Italia. Il rossonero festeggia sui social il tricolore, nonostante la sua stagione non sia stata positiva. Per Bakayoko infatti appena 14 presenze stagionali in Serie A, con soli 10' minuti giocati nelle ultime 16 gare di campionato del Milan.