FOTO - SSCN ricorda il gol di Gargano con la Juve, l'uruguagio risponde sui social

Il Napoli, attraverso un video su Twitter, ha voluto ricordare la bellissima rete contro la Juventus dell'ex centrocampista azzurro Walter Gargano. L'uruguagio ha risposto al video-messaggio della SSC Napoli con parole al miele verso il club azzurro e i tifosi partenopei: "3-1 a favore del Napoli. Grande squadra di lavoratori e grandi campioni. Grazie sempre a tutta Napoli per questa esperienza di vita, per me e la mia famiglia. Vi voglio un mondo di bene".

