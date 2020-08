FOTO - Starace ed il post con Koulibaly che firma una maglia: segnale d’addio?

Tommaso Starace, magazziniere del Napoli, ha postato su Instagram una foto che ritrae il difensore azzurro Kalidou Koulibaly intento a firmare una sua maglia. Immagine di repertorio chiaramente, essendo il difensore in vacanza, ma già in passato Starace ha pubblicato foto simboliche per lo spogliatoio e, viste le insistenti voci di mercato degli ultimi giorni e il pressing su di lui sempre più forte del City di Guardiola, tutto lascia pensare ad un possibile addio. A seguire lo scatto di Instagram.