FOTO - Striscione per Gattuso a Castel Volturno: tifosi preparano il suo ritorno a lavoro

I tifosi si sono già organizzati, sanno che domattina Rino Gattuso sarà a Castel Volturno per dirigere l'allenamento, per questo motivo hanno esposto all'esterno del centro sportivo uno striscione: "Ringhio vicini al tuo dolore", ovvero lo stesso comparso qualche ora prima in città e al San Paolo, firmato Curva B. Un gesto che l'allenatore, reduce dal dramma familiare, sicuramente apprezzerà. La foto è stata postata sui social dal giornalista di Repubblica, Marco Azzi. Eccola:

A Castel Volturno è già tutto pronto per dare un affettuoso e solidale bentornato a #Gattuso, venerdì mattina #Napoli pic.twitter.com/ko6Wpn1YCb — Marco Azzi (@marcoazzi66) June 3, 2020