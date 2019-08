FOTO - Tutino pronto per l'avventura all'Hellas: "Inizia una nuova parte della mia carriera!"

Una nuova avventura per Gennaro Tutino. Da poche ore, infatti, è ufficiale il passaggio in prestito dell'azzurrino all'Hellas. Il giocatore si è presentato cosi ai nuovi tifosi su Instagram: "Inizia una nuova parte della mia carriera, forse la più difficile ma che mi inorgoglisce tantissimo perché arrivata dopo tanti sacrifici .Oggi sono molto felice, voglioso e determinato a raggiungere i Miei e i Nostri obbiettivi. Non vedo l’ora di cominciare".