FOTO - "Tutte le strade portano a Roma", Insigne già in ottica finale con la Juve

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è stato sicuramente tra i protagonisti del match tra Napoli e Inter. Il talento di Frattamaggiore ha fornito l'assist per Mertens sul gol dell'1-1, risultato decisivo in termini di qualificazione alla finale di Roma contro la Juventus. Proprio Insigne ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui dà l'appuntamento alla sfida contro la Juventus in scena a Roma: "Tutte 'e strade portano a Roma"