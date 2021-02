FOTO - Zedadka rientra al Napoli dopo il prestito alla Cavese: "Felice di essere tornato"

La sessione di mercato invernale si è conclusa ieri sera alle 20 e il Napoli non è stato protagonista di acquisti, ma solo di cessioni. L'unica operazione in entrata è quello del ritorno alla base di Karim Zedadka, il calciatore ha fatto ritorno dal suo prestito alla Cavese in Serie C. Ieri ha ripreso anche ad allenarsi a Castel Volturno. Il ragazzo è apparso felice del suo ritorno a Napoli e attraverso un post su Instagram ha scritto: "Sono felice di essere tornato. Forza Napoli sempre".