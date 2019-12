FOTO - Zielinski sulla copertina social di Sassuolo-Napoli

Tutto pronto al Mapei stadium per la sfida tra Sassuolo e Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca della vittoria in campionato che manca dalla sfida al San Paolo contro il Verona. C'è attesa per le formazioni ufficiali in quanto vi è ancora un ballottaggio per Gattuso su chi schierare tra Lozano e Callejon per il ruolo d'esterno destro, nel frattempo attraverso l'account Instagram del Napoli Piotr Zielinski è presente sulla copertina social di Sassuolo-Napoli.