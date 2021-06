GattusoOut, furia social dei tifosi del Tottenham contro l’ex tecnico del Napoli

Rino Gattuso è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Tottenham. I tifosi degli Spurs, non hanno per niente preso bene questa notizia, tanto che sui profili social del club inglese, sono innumerevoli i commenti contro l’allenatore. I sostenitori del Tottenham non dimenticano gli scontri passati con Joe Jordan, ex membro degli Spurs, e il curriculum di Gattuso. L’Hashtag #GattusoOut spopola sotto i post social del Tottenham. I tifosi inglesi proprio non vogliono Rino Gattuso e si fanno sentire.