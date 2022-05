Ghoulam a Insigne: "Quanto ci siamo divertiti insieme su quella fascia"

Anche per Faouzi Ghoulam, come per Insigne, è stata oggi l'ultima partita in maglia azzurra al Maradona.

© foto di TuttoSalernitana.com

Anche per Faouzi Ghoulam, come per Insigne, è stata oggi l'ultima partita in maglia azzurra al Maradona. Il terzino del Napoli ha salutato il capitano di tante battaglie sul campo, con un messaggio su Twitter: "Buona fortuna amico mio! Quanto ci siamo divertiti, insieme, su quella fascia".