Giordano esalta Italiano: "Ha comandato il gioco! È uno che migliora tutti i suoi giocatori"
Il giornalista Marco Giordano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la rovinosa sconfitta del Napoli di Antonio Conte contro il Bologna. Queste le sue parole: "Bologna-Napoli è una di quelle partite dove perdi e prendi appunti. La superiorità nella gestione delle forze, nell’intensità e nella qualità della pressione, nella varietà del palleggio, nella capacità di sfruttare le individualità.
Oggi, questo Bologna, quello di Vincenzo Italiano ha comandato il gioco e ha prevalso da tutti i punti di vista sui campioni d’Italia. Un allenatore che migliora tutti i suoi calciatori, che al 75esimo, sul 2-0, fa pressare così la sua squadra, con otto uomini col corpo proteso in avanti ad aggredire".
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
