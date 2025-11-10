Giordano esalta Italiano: "Ha comandato il gioco! È uno che migliora tutti i suoi giocatori"

vedi letture

Il giornalista Marco Giordano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la rovinosa sconfitta del Napoli di Antonio Conte contro il Bologna. Queste le sue parole: "Bologna-Napoli è una di quelle partite dove perdi e prendi appunti. La superiorità nella gestione delle forze, nell’intensità e nella qualità della pressione, nella varietà del palleggio, nella capacità di sfruttare le individualità.

Oggi, questo Bologna, quello di Vincenzo Italiano ha comandato il gioco e ha prevalso da tutti i punti di vista sui campioni d’Italia. Un allenatore che migliora tutti i suoi calciatori, che al 75esimo, sul 2-0, fa pressare così la sua squadra, con otto uomini col corpo proteso in avanti ad aggredire".