Giuliani: "Primo tempo regalato e difficoltà enorme a gestire il pullman del Parma"
Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri di Antonio Conte, che hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Parma dicendo addio alle residue speranze scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "A Parma l’anno scorso si 'vide' lo scudetto, quest’anno si può aver dato il via libera definitivo all’Inter. Il calcio è una ruota… primo tempo regalato, enorme difficoltà a gestire l’avversario in versione pullman. Nulla da dire".
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro