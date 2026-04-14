Ancora Caprile: non c’è Meret nella Top5 dei portieri di Serie A

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Elia Caprile è stato protagonista di un video pubblicato sulla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, nel quale ha stilato la sua top 5 dei portieri

Elia Caprile, portiere del Cagliari, è stato protagonista di un video pubblicato sulla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, nel quale ha stilato la sua top 5 dei portieri della Serie A. Una classifica che ha fatto discutere, soprattutto tra i tifosi del Napoli, anche perché tra i nomi scelti non compare Alex Meret, suo ex compagno in azzurro: “In questo momento metto quarto Falcone, terzo Carnesecchi, secondo Maignan e primo Svilar. Quinto Caprile se devo per forza essere messo in classifica”.

Non solo la top 5: la top 11 senza giocatori del Napoli e le polemiche social

Il video si inserisce in un contenuto più ampio che sta alimentando ulteriori polemiche social. Caprile, infatti, ha anche composto la sua top 11 della Serie A senza inserire alcun giocatore del Napoli, né ex compagni né elementi della rosa attuale di Conte, scelta che ha attirato le critiche di parte dei tifosi azzurri: “Come modulo scegliamo il 3-5-2. In porta Svilar, in difesa Bastoni, Akanji e Mancini. A destra Palestra e a sinistra Dimarco per forza. Come centrali in questo momento metto Pisilli, poi Modric e Barella. In attacco Lautaro e Malen, che secondo me può fare veramente i buchi in terra come hanno fatto Muriel e Zapata all'Atalanta con Gasperini”.