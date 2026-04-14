LDA spiazza tutti: “Bastoni-Napoli, ma quanto sarebbe bello?”

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LDA - cantante napoletano e figlio di Gigi D’Alessio - si è divertito a rispondere a una domanda

Ospite della pagina social “Che Fatica La Vita Da Bomber”, LDA - cantante napoletano e figlio di Gigi D’Alessio - si è divertito a rispondere a una domanda: se fosse il direttore sportivo del Napoli, quali tre giocatori comprerebbe? Un gioco che ha acceso la fantasia dei tifosi e che ha permesso all’artista di esprimere le sue preferenze sul mercato.

Le scelte di LDA per il Napoli

La risposta è stata chiara e diretta, con un’idea precisa di rinforzi per reparto: “Dico subito Gyokeres. Uno per reparto ti dico, anche se il centrocampo forse non lo toccherei proprio. Portiere? Ti sembrerà assurda come chiamata, ma anche Okoye. In difesa Buongiorno e Rrahmani mi piacciono, ma onestamente sarebbe troppo bello vedere al Napoli Bastoni. Quanto sarebbe bello?”.