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Il pensiero zen di Mazzocchi: il napoletano cita un famoso filosofo buddista
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L'esterno del Napoli ha postato sul proprio profilo Instagram un post con delle sue foto citando le parole del filosofo buddista ed ex monaco zen Daisaku Ikeda.
Post social ricco di riflessioni filosofiche quello pubblicato oggi da Pasquale Mazzocchi. L'esterno del Napoli ha postato sul proprio profilo Instagram un post con delle sue foto dell'ultimo periodo citando le parole del filosofo buddista ed ex monaco zen Daisaku Ikeda:
"Qualsiasi difficoltà si manifesti, sforzatevi con tenacia e pazienza. Mantenendo la speranza nel cuore, è importante comprendere il tempo, creare il tempo, e attendere il tempo in cui raccoglierete il frutto dei vostri sforzi. Arriverà sicuramente il tempo della vittoria".
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