Ravezzani: “ADL mette Conte all’angolo, ma vi dico perché sarà braccio di ferro”

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Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X le dichiarazioni di De Laurentiis che dall'America ha parlato del fututo di Conte e della panchina del Napoli: "Ragionamento raffinato di ADL che mette Conte all’angolo. Se vuole andare lo dica subito, altrimenti sarebbe scorretto. Prevedo la risposta: Il presidente prima mi dica i programmi che ha per il futuro. Sarà un braccio di ferro prolungato per darsi eventualmente la colpa".

Ragionamento raffinato di ADL che mette Conte all’angolo. Se vuole andare lo dica subito, altrimenti sarebbe scorretto. Prevedo la risposta: Il presidente prima mi dica i programmi che ha per il futuro. Sarà un braccio di ferro prolungato per darsi eventualmente la colpa. https://t.co/lVhoFfCGcM — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 14, 2026

De Laurentiis aveva detto: "La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all'ultimo minuto? Punto primo, non abbiamo, ad oggi, un capo della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dobbiamo aspettare le nuove elezioni federali, a metà giugno.

Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all'ultimo minuto. Oppure... decide immediatamente e dice 'vorrei andare'. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare il ruolo di CT, ci penserei cento volte".