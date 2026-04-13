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Rrahmani sempre più vicino al rientro: sui social gli scatti in palestra

Rrahmani sempre più vicino al rientro: sui social gli scatti in palestra
Oggi alle 21:00Dai social
di Davide Baratto
Il difensore kosovaro, fuori dal 15 febbraio per una lesione muscolare, potrebbe tornare tra i convocati nella prossima partita contro la Lazio

Amir Rrahmani è sempre più vicino al rientro in campo e vuole essere a disposizione di Antonio Conte il prima possibile per il rush finale di campionato. Il difensore kosovaro - che si era procurato una lesione muscolare nel match del 15 febbraio scorso contro la Roma - potrebbe tornare tra i convocati nella prossima partita contro la Lazio: intanto continua l'allenamento in palestra, come si vede negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Di seguito le foto.