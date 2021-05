GRAFICO - Transfermarkt ironizza sugli ultimi anni di Mourinho: ecco il bus alla Roma

José Mourinho allenerà la Roma dalla prossima stagione. Il sito Transfermarkt ironizza sul modulo che adotterà il tecnico portoghese, che negli ultimi anni non si è messo il luce per il gioco offensivo e spettacolare. Un vero bus a protezione della propria porta, questo lo schieramenteo proposto, con il solo Dzeko abbandonato al proprio destino in avanti. Di seguito il grafico.