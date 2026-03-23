"Hai fatto piangere mia figlia!", scoppia la polemica tra Jorginho e la popstar Chappel Roan

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L’episodio ha riacceso il dibattito sul rapporto tra personaggi famosi e tifosi.

Tiene banco sui social lo sfogo di Jorginho, ex centrocampista del Napoli, che ha raccontato un episodio spiacevole avvenuto a San Paolo durante un incontro casuale tra sua figlia e la cantante statunitense Chappell Roan. Il calciatore ha pubblicato una lunga storia su Instagram spiegando che la bambina, grande fan dell’artista, sarebbe rimasta turbata dopo l’intervento della sicurezza.

Le parole di Jorginho

“Oggi ho vissuto una situazione molto spiacevole con la mia famiglia” ha scritto Jorginho, raccontando che la figlia era emozionata all’idea di vedere la cantante, incontrata per caso nello stesso hotel. “Non si è avvicinata, ha solo sorriso per capire se fosse davvero lei. Poco dopo un addetto alla sicurezza si è presentato al tavolo parlando in modo aggressivo”.

La difesa della popstar Chappel Roan

Il giocatore ha aggiunto: “Era solo una bambina che ammirava qualcuno. Senza i fan, nessuno sarebbe ciò che è”. La cantante ha poi replicato, negando di aver chiesto l’intervento della security: “Nessuno mi ha disturbata. Mi dispiace se qualcuno si è sentito a disagio, non lo meritava”. L’episodio ha riacceso il dibattito sul rapporto tra personaggi famosi e tifosi.