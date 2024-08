Video Helado de nata", Natan annunciato dal Betis con un video in gelateria: le immagini

Il Betis Sevilla annuncia ufficialmente il nuovo acquisto dal Napoli: Natan si lega agli andalusi per una stagione in prestito oneroso, con opzione di riscatto fissato intorno ai 9mln. L'annuncio del biancoverdi è arrivato attraverso un simpatico video social dove viene preparato e servito un gelato alla crema (helado de nata, in spagnolo); ecco il video e l'annuncio del Real Betis: