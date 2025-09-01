Hojlund, la gioia della fidanzata sui social: "Sempre al tuo fianco"

Oggi alle 19:55Dai social
di Davide Baratto

Laura Rhod Sondergaard, fidanzata di Rasmus Hojlund, tramite una story sul suo profilo Instagram ha celebrato il trasferimento dell'attaccante danese al Napoli: "Sempre al tuo fianco", allegando anche il primo scatto in città con la maglia azzurra.