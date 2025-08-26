Hojlund-Napoli e il Milan prende Harder, Capuano: “Rovesciati i rapporti di forza…”

"Nelle ore in cui il Milan prende Harder, il Napoli si avvicina alla chiusura per Hojlund. Magari il campo ribalterà le sensazioni di oggi che sono quelle di un rovesciamento strutturale dei rapporti di forza tra i due club". Lo scrive su X il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano parlando della doppia operazione per l'attacco che coinvolge i due club. Scelte e profili diversi. Il danese piaceva anche al Milan ma ha scelto gli azzurri anche per il blasone della Champions League. I rossoneri avevano puntato su Boniface che però non convinceva per motivi fisici e dopo le visite l'affare è saltato.