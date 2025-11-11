Foto Hojlund, regalo a Billing in Nazionale: maglia con lo scudetto di capitan Di Lorenzo

Rasmus Hojlund in versione “postino”: il centravanti danese ha portato con sé, durante il ritiro della sua nazionale, la maglia con lo scudetto di capitan Di Lorenzo direttamente a Philip Billing.

Quest’ultimo, ora al Midtjylland, ha giocato a Napoli per soli sei mesi, ma è bastato quel periodo per entrare nella storia del club: con il celebre gol del pareggio nel match Scudetto contro l’Inter, il centrocampista si è conquistato un posto indelebile nei ricordi dei tifosi. Nonostante il breve periodo, Billing è rimasto affezionato alla squadra e alla città, dimostrando un legame duraturo con Napoli.