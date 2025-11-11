Murales da brividi al Maradona: Jorit realizza altri due ritratti, le immagini
Allo Stadio Diego Armando Maradona prende forma un progetto destinato a diventare un simbolo per i tifosi del Napoli: undici murales che celebrano la storia del club. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Jorit e approvata dalla Giunta comunale, trasformerà la parete esterna dello stadio lungo via Giambattista Marino in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, intitolata “La formazione ideale della storia del Napoli”.
Il celebre street artist Jorit ha già realizzato sette ritratti, gli ultimi dei quali raffigurano Marek Hamsik e Edinson Cavani. Il progetto è interamente finanziato dalla Fondazione, con un investimento di 50mila euro, senza alcun costo per le casse comunali, e, una volta completato, entrerà a far parte del patrimonio artistico della città.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
