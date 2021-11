BBC - Osimhen che giocatore! Un bambino ha trovato i codici su FIFA?

Victor Osimhen è tornato in grande forma, come dimostrano i due gol nelle due partite della Nigeria nelle qualificazioni ai Mondiali. Impressionato dalle doti dell'attaccante del Napoli è il giornalista della BBC John Bennett, che scrive su Twitter: "Victor Osimhen gioca come se fosse controllato da un bambino in FIFA che ha trovato un codice che lo rende più abile, più forte, più veloce e generalmente migliore di chiunque altro in campo. Che giocatore".

