I calcoli di Chiariello: “Al Napoli bastano 35-38 nel girone di ritorno per vincere lo Scudetto”

Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, attraverso un post sui social ha fatto i calcoli per quanto concerne la quota scudetto: “Al Napoli che ha fatto 50 punti nel girone di andata ne bastano 46 nel girone di ritorno per vincere MATEMATICAMENTE lo scudetto. 46 sono comunque un’andatura sostenuta. In realtà ne bastano molto meno: tra i 35 e i 38 punti probabilmente. “Andamento lento”, più che sufficiente”.