Gollorius Gollini cita Geolier: "Non farti abbagliare dal bagliore, si campa di soddisfazione"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, oltre al calcio ha un'altra grandissima passione: la musica. L'azzurro, che ha già pubblicato de brani rap col il suo nome d'arte Gollorius, ha pubblicato un post su Instagram dove cita il testo di 'Money', l’ultimo singolo del rapper napoletano Geolier che racconta come i soldi siano importanti ma ancora di più credere in sé. "Non farti abbagliare dal bagliore, a parte l'esperienza, si campa di soddisfazione".